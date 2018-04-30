الكنيست يوافق على منح نتنياهو سلطة إعلان الحرب







غزة أ ش أ

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالموافقة على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه سلطة إعلان الحرب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن "الكنيست صوت مساء الاثنين لصالح طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنحه سلطة إعلان الحرب وفى الحالات القصوى".

ولم تورد الصحيفة السرائيلية مزيدا من التفاصيل حول القرار.