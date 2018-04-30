الكشف على 1543 مريض خلال قافلة طبية بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان قافلة طبية مكثفة بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو فى تخصصات الجراحة العامة والأطفال والنساء والأسنان وتنظيم الاسرة والقلب والباطنة وأنف وأذن والنفسية والعصبية .

وأسفرت القافلة الطبية عن الكشف على 1543مريض فى مختلف التخصصات و تحويل 26 مريض للمستشفيات المتخصصة.

كما تم إجراء التحاليل والاشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد 816مريض من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية والتثقيف الصحي .