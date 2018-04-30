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القوات العراقية تضبط صواريخ وقنابل هاون معدة للإطلاق فى كركوك

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:42 ص
القوات العراقية تضبط صواريخ وقنابل هاون معدة للإطلاق فى كركوك القوات العراقية


وكالات الأنباء
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أعلن مسؤول اللواء الحادى عشر بالحشد الشعبى عماد القره غولى، الأحد، عن ضبط صواريخ الصنع وقنابل هاون معدة للإطلاق ومعمل للتفخيخ جنوب غربى محافظة كركوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقال القره غولى إن قوات اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى وبناء على معلومات استخبارية باشرت بعمليات مسح وتطهير فى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة”.

وأضاف، أن “القوات عثرت خلال العملية على صواريخ معدة للاطلاق لاستهداف قطعات الحشد الشعبى والقوات الأمنية”، مبينا أنه “تم العثور ايضا على معمل للتفخيخ تم تفجيره من قبل هندسة اللواء”.

وأشار القره غولى إلى أن “قوات اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى تمكنت أيضا من العثور على عدد من الانفاق التى يستخدمها “داعش” ومعالجتها”. 


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