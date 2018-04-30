القوات العراقية تضبط صواريخ وقنابل هاون معدة للإطلاق فى كركوك

القوات العراقية تضبط صواريخ وقنابل هاون معدة للإطلاق فى كركوكالإثنين، 30 أبريل 2018 05:42 ص
القوات العراقية
إضافة تعليق
أعلن مسؤول اللواء الحادى عشر بالحشد الشعبى عماد القره غولى، الأحد، عن ضبط صواريخ الصنع وقنابل هاون معدة للإطلاق ومعمل للتفخيخ جنوب غربى محافظة كركوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وقال القره غولى إن قوات اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى وبناء على معلومات استخبارية باشرت بعمليات مسح وتطهير فى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة”.
وأضاف، أن “القوات عثرت خلال العملية على صواريخ معدة للاطلاق لاستهداف قطعات الحشد الشعبى والقوات الأمنية”، مبينا أنه “تم العثور ايضا على معمل للتفخيخ تم تفجيره من قبل هندسة اللواء”.
وأشار القره غولى إلى أن “قوات اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى تمكنت أيضا من العثور على عدد من الانفاق التى يستخدمها “داعش” ومعالجتها”.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة
الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة