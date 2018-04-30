video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين بمنطقة الحجر الأسود

الإثنين، 30 أبريل 2018 08:33 ص
الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين بمنطقة الحجر الأسود قصف فى سوريا - أرشيفية


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن سلاح الجو فى الجيش العربى السورى وجه، اليوم الاثنين، ضربات مركزة ومكثفة ضد تحصينات التنظيمات الإرهابية فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وقال المراسل، إن الوحدات البرية واصلت تقدمها على عدة محاور، وكانت نفذت أمس وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربى عمليات تكتيكية دقيقة طالت تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية ومحاور تسللهم فى حى الحجر الأسود محققة تقدما جديدا على أطراف الحى بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق إمدادهم من عمق الحى باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قوات الجيش السورى تسيطر على حى القدم بعد معارك مع داعش

الجيش السورى يستعيد 4 قرى شرق نهر الفرات من يد قوات سوريا الديمقراطية

صور.. الجيش السورى يلحق أكبر الخسائر بتنظيم داعش جنوب دمشق

اخبار عربية

الجيش السورى

تنظيمات ارهابية

جماعات مسلحة سورية

اخبار العرب

اخبار سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة