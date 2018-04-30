الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين بمنطقة الحجر الأسود







وكالات الأنباء

أفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن سلاح الجو فى الجيش العربى السورى وجه، اليوم الاثنين، ضربات مركزة ومكثفة ضد تحصينات التنظيمات الإرهابية فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وقال المراسل، إن الوحدات البرية واصلت تقدمها على عدة محاور، وكانت نفذت أمس وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربى عمليات تكتيكية دقيقة طالت تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية ومحاور تسللهم فى حى الحجر الأسود محققة تقدما جديدا على أطراف الحى بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق إمدادهم من عمق الحى باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية.