الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين بمنطقة الحجر الأسود

الجيش السورى يوجه ضربات مكثفة ضد تحصينات الإرهابيين بمنطقة الحجر الأسودالإثنين، 30 أبريل 2018 08:33 ص
قصف فى سوريا - أرشيفية
إضافة تعليق
أفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن سلاح الجو فى الجيش العربى السورى وجه، اليوم الاثنين، ضربات مركزة ومكثفة ضد تحصينات التنظيمات الإرهابية فى منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.
وقال المراسل، إن الوحدات البرية واصلت تقدمها على عدة محاور، وكانت نفذت أمس وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربى عمليات تكتيكية دقيقة طالت تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية ومحاور تسللهم فى حى الحجر الأسود محققة تقدما جديدا على أطراف الحى بعد تدمير عدد من النقاط المحصنة وقطع العديد من طرق إمدادهم من عمق الحى باتجاه نقاط الاشتباك على أطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة
الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة