video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تناقش التحديات المواجهة للتليفزيون بيوم الإعلام العربى

الإثنين، 30 أبريل 2018 01:21 م
الجامعة العربية تناقش التحديات المواجهة للتليفزيون بيوم الإعلام العربى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر ووكالات
إضافة تعليق

أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية اليوم الاثنين أهمية الاحتفال بيوم الإعلام العربى الذى يوافق 21 من أبريل من كل عام، وسيتم الاحتفال به 9 مايو المقبل على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.

وجاء ذلك فى كلمة ألقتها أبوغزالة أمام ندوة التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد التى نظمتها الجامعة العربية اليوم، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الثالثة وبحضور عدد من خبراء الإعلام إلى جانب الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية.

وقالت الأمين العام المساعد، إن هذا الاحتفال يأتى تقديرا من قبل مجلس وزراء الإعلام لدور الإعلام العربى حيث تم تخصيص هذا العام للاحتفال بالتليفزيون بعد أن كان العام الماضى هو الاحتفال بالإذاعة المسموعة بينما كان الاحتفال فى العام الأول بالصحافة المكتوبة باعتبارها أقدم وسائل الإعلام.

وأشارت أبوغزالة إلى أن انعقاد هذه الندوة هو اعتراف بالتأثير المتزايد للتليفزيون فى عملية صناعة القرار وهو ما يعنى الاعتراف بالتليفزيون كوسيلة أساسية فى إيصال المعلومة للرأى العام والتأثير فيه، ولا يمكن إنكار أثره فى السياسة العالمية وحضوره فيها وتأثيره فى مجرياتها رغم وسائل الإعلام الجديدة، متسائلة عن التحدى الأكبر فى عالم اليوم أمام التليفزيون، فهل يستطيع منافسة وسائل الإعلام الجديدة وأن يكون هو الوسيلة الإعلامية الأساس فى حصول المواطن العربى على المعلومة خاصة فى ضوء الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعى التى تنافس التليفزيون الآن فى بث الأعمال الدرامية بالإضافة إلى المعلومات.

وقالت إنه سيتم خلال انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإعلام العرب يوم 9 مايو المقبل بالقاهرة تكريم من الشخصيات الإعلامية العاملة فى مجال التليفزيون.

وأكدت أن القمة العربية الأخيرة فى الظهران بالمملكة العربية السعودية أقرت الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة فى المنطقة 2030، حيث تؤكد هذه الخريطة أن الإعلام يدخل لأول مرة لتسليط الضوء على المشاريع الكبرى لاستدامة التنمية فى المنطقة، مشيرة إلى أن الجامعة العربية ستبدأ حملة إعلامية للترويج لهذه الخريطة الإعلامية.
 
وأوضحت أن القمة العربية أقرت أيضا الخطة الإعلامية للقدس التى تستهدف تسليط الأضواء على معاناة القدس وأهلها، مشيرة إلى وجود برامج وخطط تنفيذية أعدتها الأمانة العامة لتنفيذ هذه الخطة.
 
وقالت إن الجامعة العربية ستكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب 2019.
 
وتناقش الندوة التى شارك فيها عدد من الشخصيات الإعلامية عددا من المحاور منها قدرة التليفزيون على توجيه الرأى العام فى ظل الإعلام الجديد، وكيفية مواجهة التليفزيون للطفرة التكنولوجية التى فرضها الإعلام الجديد.
 
كما تركزت المناقشات حول الأهمية المتزايدة للتليفزيون فى عالم اليوم المتغير وكيفية تعزيز التعاون المتبادل ولهذا قرر مجلس وزراء الإعلام العرب تخصيص جائزة التميز الإعلامى للعام 2017-2018 للتليفزيون الذى يعد واحد من الوسائل الإعلامية المؤثرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. الجامعة العربية تنظم ندوة بعنوان "التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد"

الجامعه العربيه

اخبار الجامعه العربيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة