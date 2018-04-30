الجامعة العربية تناقش التحديات المواجهة للتليفزيون بيوم الإعلام العربى







كتب مصطفى عنبر ووكالات

أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية اليوم الاثنين أهمية الاحتفال بيوم الإعلام العربى الذى يوافق 21 من أبريل من كل عام، وسيتم الاحتفال به 9 مايو المقبل على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.

وجاء ذلك فى كلمة ألقتها أبوغزالة أمام ندوة التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد التى نظمتها الجامعة العربية اليوم، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربى فى دورته الثالثة وبحضور عدد من خبراء الإعلام إلى جانب الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية.

وقالت الأمين العام المساعد، إن هذا الاحتفال يأتى تقديرا من قبل مجلس وزراء الإعلام لدور الإعلام العربى حيث تم تخصيص هذا العام للاحتفال بالتليفزيون بعد أن كان العام الماضى هو الاحتفال بالإذاعة المسموعة بينما كان الاحتفال فى العام الأول بالصحافة المكتوبة باعتبارها أقدم وسائل الإعلام.

وأشارت أبوغزالة إلى أن انعقاد هذه الندوة هو اعتراف بالتأثير المتزايد للتليفزيون فى عملية صناعة القرار وهو ما يعنى الاعتراف بالتليفزيون كوسيلة أساسية فى إيصال المعلومة للرأى العام والتأثير فيه، ولا يمكن إنكار أثره فى السياسة العالمية وحضوره فيها وتأثيره فى مجرياتها رغم وسائل الإعلام الجديدة، متسائلة عن التحدى الأكبر فى عالم اليوم أمام التليفزيون، فهل يستطيع منافسة وسائل الإعلام الجديدة وأن يكون هو الوسيلة الإعلامية الأساس فى حصول المواطن العربى على المعلومة خاصة فى ضوء الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعى التى تنافس التليفزيون الآن فى بث الأعمال الدرامية بالإضافة إلى المعلومات.

وقالت إنه سيتم خلال انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإعلام العرب يوم 9 مايو المقبل بالقاهرة تكريم من الشخصيات الإعلامية العاملة فى مجال التليفزيون.