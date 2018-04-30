البحرين تدين التفجير الإرهابى المزدوج فى العاصمة الأفغاية كابول







المنامة (أ ش أ)

أدانت مملكة البحرين، التفجير الإرهابى المزدوج الذى وقع بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات فى مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - عن بالغ التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الآثم الذى يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، مشددة على موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، والذى يؤكد على ضرورة تعزيز وتوثيق التنسيق الدولى على كافة المستويات بما يضمن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم.

وأشارت الخارجية إلى تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف وتأييدها لما تبذله من جهود متواصلة لإرساء الأمن والاستقرار.