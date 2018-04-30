الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين فى غزةالإثنين، 30 أبريل 2018 09:07 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين والمزارعين الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب صيادين فى عرض بحر شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضى الزراعية شرق حى الزيتون شرق مدينة غزة فى ساعات الصباح الباكر، وصوب مواطنين ومزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ويأتى اطلاق النار بعد ساعات من اعلان جيش الاحتلال قتل 3 فلسطينين واعتقال 2 بداعى محاولتهم التسلل عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة.
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