اعتقال قياديين اثنين من تنظيم "داعش" فى مدينة بعقوبة بالعراق

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أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الاثنين، اعتقال اثنين من قادة الإرهاب فى عمليتين منفصلتين جنوب وشمال شرقى مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)، إن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال اثنين من قادة الإرهاب ينتميان إلى تنظيم داعش أحدهما فى مناطق جنوب ناحية بهرز 9كم جنوب بعقوبة، والآخر فى أطراف وادى ثلاب 90كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن القوات الأمنية عثرت بحوزة أحدهما لأكثر من 40 بندقية، مؤكدا أن عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة، ويذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية فى محافظة ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين الخطيرين خلال الأشهر الماضية.