video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال قياديين اثنين من تنظيم "داعش" فى مدينة بعقوبة بالعراق

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:16 ص
اعتقال قياديين اثنين من تنظيم "داعش" فى مدينة بعقوبة بالعراق القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الاثنين، اعتقال اثنين من قادة الإرهاب فى عمليتين منفصلتين جنوب وشمال شرقى مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)، إن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال اثنين من قادة الإرهاب ينتميان إلى تنظيم داعش أحدهما فى مناطق جنوب ناحية بهرز 9كم جنوب بعقوبة، والآخر فى أطراف وادى ثلاب 90كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن القوات الأمنية عثرت بحوزة أحدهما لأكثر من 40 بندقية، مؤكدا أن عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة، ويذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية فى محافظة ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين الخطيرين خلال الأشهر الماضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات العراقية تضبط صواريخ وقنابل هاون معدة للإطلاق فى كركوك

القوات العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش نفذ 7 عمليات إرهابية فى بغداد

القوات العراقية تعثر على حزام ناسف و5 عبوات ناسفة فى مدرسة بالأنبار

القوات العراقية تعثر على وكر للمواد المتفجرة والعتاد جنوب بغداد

اخبار عربية

القوات العراقية

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

الحرب فى العراق

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

رئيس قبرص: فخور بالشراكة مع مصر وسنكون سفراءها بالاتحاد الأوروبى

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

أحمد أبو الغيط يستبعد تورط أشرف مروان بالعمالة لإسرائيل

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

صور وفيديو.. مظاهرات فى قطر والنظام على صفيح ساخن.. نشطاء ينتفضون بوجه تنظيم الحمدين ويرفعون شعار "ارحل يا تميم".. وفيديو سحل مواطن على يد الأمن يثير غضب القطرين.. ومراقبون: النظام لديه تاريخ فى قمع المعارضة

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

الابتسامة تعود لـ"صانع السعادة".. محمد صلاح يشكر مؤيديه والمتضامنين معه.. ويداعب المغردين: "صعبان عليّا الهاشتاج".. وزير الشباب: اتفقت مع أبو ريدة لتنفيذ كافة طلباته.. اتحاد الكرة: لا توجد مشكلة غير قابلة للحل

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

14 خطوة يجب اتباعها لتجنب مخاطر حرارة الجو.. أهمها شرب المياه والاستحمام

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

محمد رمضان ينشر صورة مع ابنته كنز ويعلق: ربنا يحميها ويحمى أطفالكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة