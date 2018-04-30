ابنة الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة تشكر الرئيس السيسى والملك سلمان







الدقهلية - محمد حيزة

وجهت هدى محمد، ابنة الحاجة سعدية محمد عبد السلام ضحية "العمرة المزيفة"، والبالغة من العمر 75 سنة، والتى نجحت قنصلية مصر بجدة فى الإفراج عنها، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، لحسن معاملة والدتها داخل أحد السجون السعودية، وتوصل السلطات المصرية إلى المتورطين فى ارتكاب الواقعة.

وقالت هدى: إن أحد مسئولى وزارة الخارجية أبلغها بالإفراج عن والدتها بعد إرسال السلطات المصرية نتائج التحقيقات بشأن الواقعة وضبط المتورط الرئيسى فى الواقعة وشريك معه.

كانت السلطات السعودية احتجزت الحاجة سعدية داخل أحد السجون السعودية بعد ضبطها وبحيازتها شنطة بداخلها مواد مخدرة على إثر تعرضها لعملية نصب على يد أحد الأشخاص بإقناعها بأداء رحلة عمرة مجانية، أن أحد مسئولى وزارة الخارجية أبلغها بالإفراج عن والدتها بعد إرسال السلطات المصرية نتائج التحقيقات بشأن الواقعة وضبط المتورط الرئيسى فى الواقعة وشريك معه.

وقالت هدى إن والدتها حتى الآن لم تتواصل معها، مشيرة إلى أنها تلقت منها مكالمة منذ عدة أيام وأبلغتها بتدهور حالتها الصحية ومطالبة بسرعة الإفراج عنها بعد ضبط المتهمين فى توريطها بحمل المواد المخدرة.

يذكر أن السلطات السعودية قد ألقت القبض على السيدة المصرية فى 20 من مارس الماضى فور وصولها إلى الأراضى السعودية بتهمة تهريب مخدر الكابتجون.

وقالت السيدة إن شخصًا تبرع لها بنفقات العمرة فى مقابل إيصال "شنطة" إلى شخص ما فى السعودية دون فتحها.

وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسى فى الواقعة ويدعى "عبدالله.أ"، 27سنة، جزار بعد اختبائه بشقة بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة فيما جرى ضبط أحد المتورطين بالواقعة بحدى الشقق السكنية بمدينة الإسكندرية.

وأعلن حازم رمضان، القنصل العام المصرى فى جدة، أن القنصلية نجحت فى الإفراج عن المواطنة سعدية عبدالسلام حماد العاصى يوم 30 الجارى بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية فى القضية للجانب السعودى والتى تثبت براءة المواطنة.