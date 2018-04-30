إشارة جديدة لإخوان تونس "بثلاثة أصابع" تثير الجدل.. ومصادر: تقليد لأردوغان







كتبت آمال رسلان

استخدم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى – إخوان تونس – خلال جولاته بولايات تونس استعدادا لانتخابات البلدية شعارا جديدا آثار جدلا بين المتابعين، حيث استخدم الغنوشى ومعه أنصار الحركة إشارة جديدة بالأصابع خلال الحملة الانتخابية ، حيث رفعوا شعار "ثلاثة أصابع مفتوحة".

وتم تداول صورة عديدة فى مواقع التواصل الاجتماعى التى التقطت خلال الحملة الانتخابية لقائمات حركة النهضة وهم يرفعون الشعار الجديد، وظهر فى هذه الصور الغنوشى والقيادى عبد الكريم الهارونى وأعضاء قائمات حركة النهضة.

وفى حين لم تقدم النهضة تفسيرا للشعار الجديد الذى يرفعونه فى الحملة الانتخابية، إلا أن مصادر تونسية أكدت أنها ترمز إلى الحرية والعدالة والتنمية تيمنا بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أن الغنوشى يتخذ من أردوغان قدوة له فى الحكم الإسلامى ويسعى إلى الانفراد بحكم تونس كما فى تركيا.

فى حين راح المعلقون على التواصل الإجتماعى فى تخمين معنى الشعار والسخرية من الحركة الإخوانية، وشملت التعليقات "القصد هو الفوز الثالث على التوالى"، وقال آخر "شعارات إرهابية"، "لا دين لا ملة مرة أربعة ومرة ثلاثة"، "منافقين لا دين لا مله أعوذ بالله منهم"، وعلق آخر "شعارهم هذا هو لقد حققنا النصر فى انتظار تنفيذ المشروع الإخوانى".



شعار الحركة الجديد



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