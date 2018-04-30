video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إشارة جديدة لإخوان تونس "بثلاثة أصابع" تثير الجدل.. ومصادر: تقليد لأردوغان

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:44 م
إشارة جديدة لإخوان تونس "بثلاثة أصابع" تثير الجدل.. ومصادر: تقليد لأردوغان الغنوشى يرفع الشعار الجديد


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

استخدم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى – إخوان تونس – خلال جولاته بولايات تونس استعدادا لانتخابات البلدية شعارا جديدا آثار جدلا بين المتابعين، حيث استخدم الغنوشى ومعه أنصار الحركة إشارة جديدة بالأصابع خلال الحملة الانتخابية ، حيث رفعوا شعار "ثلاثة أصابع مفتوحة".

وتم تداول صورة عديدة فى مواقع التواصل الاجتماعى التى التقطت خلال الحملة الانتخابية لقائمات حركة النهضة وهم يرفعون الشعار الجديد، وظهر فى هذه الصور الغنوشى والقيادى عبد الكريم الهارونى وأعضاء قائمات حركة النهضة.

وفى حين لم تقدم النهضة تفسيرا للشعار الجديد الذى يرفعونه فى الحملة الانتخابية، إلا أن مصادر تونسية أكدت أنها ترمز إلى الحرية والعدالة والتنمية تيمنا بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أن الغنوشى يتخذ من أردوغان قدوة له فى الحكم الإسلامى ويسعى إلى الانفراد بحكم تونس كما فى تركيا.

فى حين راح المعلقون على التواصل الإجتماعى فى تخمين معنى الشعار والسخرية من الحركة الإخوانية، وشملت التعليقات "القصد هو الفوز الثالث على التوالى"، وقال آخر "شعارات إرهابية"، "لا دين لا ملة مرة أربعة ومرة ثلاثة"، "منافقين لا دين لا مله أعوذ بالله منهم"، وعلق آخر "شعارهم هذا هو لقد حققنا النصر فى انتظار تنفيذ المشروع الإخوانى".

شعار الحركة الجديد
شعار الحركة الجديد
مناصروا النهضة تشير بالعدد 3
مناصروا النهضة تشير بالعدد 3
 
مناصروا حركة النهضة
مناصروا حركة النهضة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لأول مرة.. أفراد الشرطة والعسكريون يصوتون فى الانتخابات البلدية بتونس

البرلمان التونسى يصادق على قانون ينظم عمل المجالس البلدية

ضربة جديدة لإخوان تونس.. احتجاز إحدى مرشحات "النهضة" لانتخابات البلدية بتهمة الإرهاب.. الأمن: نشرت تعليقات على "فيسبوك" تمس أمن وهيبة الدولة ومجدت تنظيم داعش.. والغنوشى يستنكر إشاعات تستهدف النيل من الحركة

صهر بن على يكشف: سيف القذافى توسط لدى تونس فى 2001 للمصالحة مع الإخوان

تونس تعيد فتح قنصليتها فى العاصمة الليبية طرابلس

حركة النهضة

اخوان تونس

انتخابات البلدية

تونس

اخبار تونس




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة