أمطار متوسطة وغيوم ورياح محملة بالرمال تغطى معظم مدن جنوب سيناء







جنوب سيناء- فايزة مرسال

مازالت محافظة جنوب سيناء تتعرض لطقس متقلب، حيث تتعرض معظم المدن لرياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وتغطى الغيوم سماء المحافظة، حيث تعرضت مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو رديس لأمطار متوسطة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعدادًا جميع أجهزة المحافظة المعنية لمجابهة السيول، خاصة بعد إنشاء عدد من المشروعات الخاصة بالحماية من مخاطر السيول، على مرحلتين، بهدف حماية البنية الأساسية والحيوية والسياحية التى تقدر بمليارات الجنيهات.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة 304 ملايين جنيه، كما أوشكت المرحلة الثانية على الانتهاء بتكلفة 500 مليون جنيه، تحت إشراف وزارتى الموارد المائية والرى، متمثلة فى قطاع المياه الجوفية، ومعهد بحوث الموارد المائية، وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية ليصل إجمالي تكلفة المرحلتين إلى 804 ملايين جنيه.

من جانبه، أكد اللواء خالد متولي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن المحافظة تقوم بوضع خطة سنوية بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية بالمحافظة لمجابهة السيول، من خلال ثلاثة محاور رئيسية للمجابهة، مشيرا إلى عمل محاضر تنسيق وتنظيم تعاون مع مطارات طور سيناء، وشرم الشيخ الدولى، وطابا، وكافة الأهداف الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية بجانب التنسيق مع قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية من خلال شبكة leased line كوسيلة لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق مع القوات المسلحة.