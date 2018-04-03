وكيل تعليم الدقهلية يطمئن على طالبة بمستشفى الطوارئ صدمتها سيارة







الدقهلية - شريف الديب

زار على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، الطالبة حبيبة حسن محمد، بمدرسة عبد الرحمن المتولى التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، والتى صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق .

وتوجه وكيل الوزارة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، للاطمئنان عليها، وكان فى صحبته مدير مستشفى الطوارئ الدكتور سمير عطية، واطمأن على الحالة الصحية للطالبة.

كما أكد الدكتور سمير عطية، أن الطالبة سوف تخضع لعملية جراحية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها، لرعايتها للطالبة، وتوفير سبل الراحة والعناية والعلاج لها داعيا الله عز وجل أن يتم شفاؤها.