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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:06 م
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وزير خارجية البحرين: النظام الإيرانى الحالى يشكل تحديا كبيرا للمنطقة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:53 م
وزير خارجية البحرين: النظام الإيرانى الحالى يشكل تحديا كبيرا للمنطقة وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة


دبى(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة "إن النظام الإيرانى الحالى يشكل تحديا كبيرا للمنطقة بكل ما يتبعه من سياسات التدخل فى شئون دول المنطقة، لافتا إلى أن الشعب الإيرانى يعانى هو الآخر من هذا النظام" .

وأشاد الوزير البحرينى - فى كلمة له أمام منتدى الإعلام العربى فى دبى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "بعمق ومتانة العلاقات البحرينية الإماراتية وبالتطور الكبير الذى حققته دولة الإمارات وجعل منها مصدرا يتعلم منه الجميع كيفية صناعة المستقبل بالعمل الجاد والالتزام اللذين كانا سببا فى تحقيق هذا النجاح".

وحول العلاقات الأمريكية الخليجية..وصفها الوزير البحرينى بأنها قديمة وتصل إلى مستوى التحالف القائم على أساس استقرار المنطقة، مؤكدا أن هذه العلاقة لا ترتبط بأشخاص بعينهم.

 


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