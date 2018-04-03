ننشر تفاصيل قتل عاطل لتاجر خردة بسبب 600 جنيه بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

اعترف عاطل أمام المستشار كمال الشناوى رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بقتل تاجر خردة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية. وقال العاطل، أنه ارتكب جريمته، نتيجة قيام المجنى عليه بتضييق الخناق عليه، وكثرة مطالبته له بمبلغ 600 جنيه، قد حصل عليهم من المجنى عليه نظير قيامه بإحضار خردة له، ولكنه فشل فى سداد المبلغ، وعندما طالبه المجنى عليه بالمبلغ قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم "سعيد.ح.أ" 39 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل، بأنه تعرف على المجنى عليه سامى شكرى بخيت 47 عاما منذ أكثر من عام فور وصوله من العريش مع العشرات من أقاربه وإقامته بمدينة المستقبل، وتابع المتهم بأنه أصبح صديقا للمجنى عليه، وأشار عليه بالإتجار فى الخردة إلى أنه أصبح تاجر خردة معروف فى مدينة المستقبل.

واستطرد المتهم: فوجئت بالمجنى عليه يطالبنى بالمبلغ فى أى مكان أذهب إليه، وفى آخر لقاء لى مع المجنى عليه حدثت بيننا مشادة كلامية قمت على إثرها بطعن المجنى عليه فى صدره مستخدما سلاح أبيض، إلى أن لقى مصرعه أثناء نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام، مؤكدا أنه لم يكن ينوى قتل المجنى عليه، ولكن الشيطان هو السبب.

وكلن اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى اخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز ابوصوير يفيد بتلقيه اشارة من نقطة شرطة مستشفى الإسماعيلية العام تفيد بوصول المجنى عليه "سامى شكرى بخيت"47 عاما تاجر خردة مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير جثة هامدة نتيجة طعنه بسلاح ابيض فى الصدر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية ضم العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية والرائد احمد عبداللة رئيس مباحث ابوصوير ومعاونيه النقباء محمد جمال ومحمد ادريس معاونى المباحث.

اوكل لفريق البحث سرعة القبض على القاتل ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة وضبط الاداة المستخدمة فى الجريمة.

دلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم "سعيد.ح.أ"39عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة المركز.

تم القبض على المتهم وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات انهار واعترف بار تكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وان مدين للمجنى عليه بمبلغ 600 جنيه وعندما طالبه بالمبلغ نشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها بطعن المجنى عليه بسكين فى الصدر وبارشاد المتهم تم ضبط السكين المستخدمة فى الجريمة.

كما انتقل الى مدينة المستقبل اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية ونائبه اللواء محمد ابوالدهب حكمدار الاسماعيلية .

تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وقرت النيابة العامة العامة حبس المتهم 4 ايا على ذمة التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة وتطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتسليم الجثة لذويها عقب تشريحها والتصريح بدفنها.