مكتبة مصر العامة بالأقصر تنهى فعاليات شهر العلوم وتبدء فى شهر الطفل اليتيم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة الاقصر ختام فعاليات شهر مارس وهو شهر العلوم ومتلازمة داون حيث اقامت المكتبة على مدار الشهر العديد من الفعاليات العلمية .

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة،فى بيان له أن فعاليات شهر العلوم تضمنت اقامة ورش عمل متنوعة فى عدة موضوعات كالمحميات الطبيعية ،والأمل والسعادة وعلاقتهما بالتحصيل الدراسى،والإعجاز العلمى لحليب الأم،وورش للتدريب على البرمجة للطلاب ومبادئ الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر،متلازمة داون والتصوير الفوتوغرافى والحفريات الأثرية والتربية ثلاثية الابعاد وقد استهدفت هذه الورش الطلاب من المراحل العمرية المختلفة من خلال استضافة طلاب المدارس بحضور نخبة من المحاضرين وأساتذة الجامعات.

وأشار محمد عباس،إلي أن سيتم خلال شهر ابريل تنظيم مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، عدد من الفعاليات المختلفة التى ستتضمن الحفلات الترفيهية والفقرات المسرحية احتفالا بالطفل اليتيم طوال الشهر.