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مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم وسط حراسة قوات الاحتلال

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:03 ص
مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم وسط حراسة قوات الاحتلال مستوطنون ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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اقتحم مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى - فى تصريح له اليوم - بأن حوالى 50 مستوطنا اقتحموا منطقة برك سليمان بسياراتهم الخاصة وتحت حماية جنود الاحتلال وتمركزوا عند البركة الثالثة، وأدوا طقوسا تلمودية، ثم انسحبوا مع بقاء قوات الاحتلال فى المكان.

وتتعرض منطقة برك سليمان منذ فترة إلى اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.

وبرك السلطان سليمان القانونى هى ثلاث برك ماء، أنشأهم السلطان العثمانى سليمان القانونى فى قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم فى سنة 943هـ، وتتسع البرك لحوالى 2.4 مليون متر مكعب من المياه. ويوجد بالمنطقة المحاطة بهم ثلاثة أعين ماء تصب بهذه البرك، وتعتبر مياه البرك فى السابق من أهم مصادر المياه لمدينتى بيت لحم والقدس.

وتعد برك سليمان واحدة من أهم المواقع التاريخية السياحية فى فلسطين، فى الوقت الحالي، ومتنزها لسكان مدينة بيت لحم، جنوبى الضفة الغربية، ومقصدا لراغبى الاستجمام من كل أنحاء الضفة، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة.

 


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