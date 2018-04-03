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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:40 م
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:11 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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اقتحم نحو 260 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة خلال الفترة الصباحية وتجولوا فى باحاته، أثناء تلقيهم شرحا عن "الهيكل" المزعوم، فيما تصدى لهم المرابطون بالمسجد بالتكبيرات.

وسجل اليوم العديد من الانتهاكات كان أبرزها انبطاح العديد من المتطرفين على الأرض داخل باحات الأقصى ومنهم من قام بأداء صلوات تلمودية.

ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، فى محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.

 


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