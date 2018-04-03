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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:42 م
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محافظ الغربية يطلق اسم الكاتب أحمد خالد توفيق على شارع القنطرة بطنطا

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:24 م
محافظ الغربية يطلق اسم الكاتب أحمد خالد توفيق على شارع القنطرة بطنطا اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - محمد طارق
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،فى بيان له منذ قليل إطلاق اسم الفقيد الدكتور أحمد  خالد توفيق  الكاتب الروائي على شارع القنطرة بمدينة طنطا تقديرا من محافظ الغربية بالدور الذي قام به الكاتب الروائي  في مجال الأدب.

والجدير بالذكر، أن الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق فراج مؤلف وروائي وأستاذ بكلية الطب ، يعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال الخيال العلمي كما لقب بالعراب والذى توفى أمس الإثنين.

 

 


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