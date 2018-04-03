ضبط عاطل بقنا مطلوب على ذمة قضية جنائية "سرقة بالإكراه"







قنا - هند المغربى - وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل مطلوب على ذمة قضية جنائية محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات، فى قضية سرقة بالإكراه وتولت النيابة التحقيقات.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العقيد عبد الغفّار عبد اللطيف العشرى، يفيد بتمكن النقيب رفيق الصغير، والنقيب محمد عبد الفتاح من ضبط "منصور.ع .ع" وشهرته "منصور أبو العطا" مقيم أبو تشت مطلوب ضبطه على ذمة قضية جناية رقم 9773ج أبوتشت 10 سنوات سرقة بالإكراه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.