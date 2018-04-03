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صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة أبو الجود

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:48 ص
صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة أبو الجود رفع كفاءة الشوارع بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة أبو الجود، وذلك للوصول لأعلى مستويات رفع كفاءة الشوارع لخدمة المواطنين، وإظهار مدينة الأقصر بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بمكانتها السياحية والثقافية.

وقال العميد أيمن الشريف، أنه يقوم بالإشراف يومياً على الأعمال والاطمئنان على سير العمل وانتظامه بشوارع أبو الجود وتفرعاتها، من حيث أعمال إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة، ودواوين ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد، حيث تابعت تلك الأعمال، سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر ، والتى أشارت إلى أنه تم رفع اليوم حوالى 15 طن مخلفات وتراكمات من أعتاب وسلالم وأرصف متهالكة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر فى بيان له، إنه تم استكمال تركيب بلدورات جديدة أسفل كوبرى أبو الجود حتى مدرسة الشهيد زرزور أمام المطحن، كما تم إستكمال إزالة أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين بالمنطقة المجاورة للسجل العينى وامتداد شارع أبو الجود، والتى لاقت استحسان الأهالى القاطنين بالمنطقة وتعاونهم ورغبتهم الشديدة فى استكمال أعمال التطوير بمنطقة أبو الجود.

كما واصلت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل ، صباح يوم الإثنين ، تنفيذ حملة نظافة مكبرة، تحت إشرافها بمنطقة شرق السكة الحديد ، لليوم الثانى على التوالى ، وبمشاركة جمعية نور الإسلام ، وبقيادة سمير سعود مدير قطاعات النظافة، وبمعاونة رئاسة حى شرق وفرقة الإنقاذ ، وذلك بناءاً على تكليفات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس المدينة لظهور المدينة بالمظهر الجمالى اللائق.

استهدفت الحملة كوبرى أبو الجود العلوى حتى شارع مستودع الأنابيب القديم ، وكذلك شارع سيد عزب ، وشارع سوق شرق السكة وأسفرت الحملة عن رفع 12 طن أتربة ناعمة وتراكمات .

وقالت " ثابت " إن حملات النظافة ما زالت مستمرة بصفة دورية ، وسيتم تمشيط العديد من الشوارع يومياً لتشمل كافة الأحياء ، وذلك باستخدام المعدات وعمال النظافة ، لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

 

 

مجلس مدينة الأقصر يواصل رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة أبو الجود
مجلس مدينة الأقصر يواصل رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة أبو الجود

 

جانب من اعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة ابو الجود بالاقصر
جانب من اعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع منطقة ابو الجود بالاقصر

 

مجلس المدينة يعلن رفع 15 طن مخلفات وقمامة خلال الحملات
مجلس المدينة يعلن رفع 15 طن مخلفات وقمامة خلال الحملات

 

 

 


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