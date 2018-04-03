صور.. مجلس مدينة الأقصر يزيل حالة تعدى على حرم الطريق العام







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن إزالة حالة تعدى على حرم الطريق العام، وذلك دون ترك الأبعاد القانونية للشارع بمنطقة أبو الجود بشارع العضايمة خلف سور مخازن الأثار، ومحاصرة مخالفات البناء وتطبيق القانون، والتشديد على ضرورة الإلتزام بالتراخيص الصادرة وعدم مخالفتها.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر فى بيان له، أنه بناءاً على توجيهات السيد محمد بدر محافظ الأقصر، تم صباح اليوم إزالة سور لبناء مخالف مبنى من الطوب اللبن، لتعدية على الطريق العام، وتم توسعة الشارع، من قبل رئاسة حى وسط، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض مع تحذير المتعدى بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.



مجلس مدينة الأقصر يزيل حالة تعدى على حرم الطريق العام



جانب من ازالة التعدى على حرم الطريق منطقة أبو الجود