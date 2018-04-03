صور.. قادة الكشافة العراقيون يشاركون بتدريب فى مخيم الحدباء بالموصل

صور.. قادة الكشافة العراقيون يشاركون بتدريب فى مخيم الحدباء بالموصلالثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:56 م
قادة الكشافة بالعراق
إضافة تعليق
استعرض قادة الكشافة العراقيون اليوم الثلاثاء، الاعلام الوطنية خلال تدريبهم فى مخيم الحدباء بالموصل الشمالية، وذلك بمشاركة فرق استطلاع من مختلف أنحاء العراق.
وشارك فى التدريب مختلف أطياف الشعب العراقى ): تركمانيين ويزيدين وصابئة وشيعة وسنة وطائفة الشبك الشيعية ومسيحيين وأكراد، فى إشارة إلى الوحدة الوطنية بين الجماعات الدينية والعرقية.
وكان وزير الشباب والرياضة العراقى عبد الحسين عبطان ، أكد أول أمس الأحد، أن وزارتى الشباب والرياضة والتربية أبرمتا اتفاق مشترك للتعاون فى تأهيل ملعب الكشافة وسط بغداد وترميمه ليكون جاهزا لاستقبال الاحداث الرياضية المتنوعة .
كشافات ومرشدات العراق
جانب من الفعاليات
الأعلام العراقية خلال الفعاليات
قادة الكشافة فى العراق
جانب من فعاليات الكشافة
إضافة تعليق
رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حوار لـ"اليوم السابع": لا زيادة فى أسعار السلع خلال رمضان.. ولن تعود أزمة السكر مرة ثانية.. سعر كيلو الدواجن لن يتجاوز 17 جنيهًا.. ومعايير لتقييم رؤساء الشركات كل 3 أشهر
آمال فريد فى حوار الذكريات: أحسست أنى ملكة لما العندليب غنى لى.. ومعنديش فضايح عشان أكتب مذكراتى.. والسيسى رجل عظيم وأفضل من حكم مصر.. بأتابع "اليوم السابع" لأنها جريدة ناجحة وحريصة على التطوير وفيها كل حاجة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة