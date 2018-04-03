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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:20 م
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صور.. قادة الكشافة العراقيون يشاركون بتدريب فى مخيم الحدباء بالموصل

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:56 م
صور.. قادة الكشافة العراقيون يشاركون بتدريب فى مخيم الحدباء بالموصل قادة الكشافة بالعراق


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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استعرض قادة الكشافة العراقيون اليوم الثلاثاء، الاعلام الوطنية خلال تدريبهم فى مخيم الحدباء بالموصل الشمالية، وذلك بمشاركة فرق استطلاع من مختلف أنحاء العراق.

وشارك فى التدريب مختلف أطياف الشعب العراقى ): تركمانيين ويزيدين وصابئة وشيعة وسنة وطائفة الشبك الشيعية ومسيحيين وأكراد، فى إشارة إلى الوحدة الوطنية بين الجماعات الدينية والعرقية.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقى عبد الحسين عبطان ، أكد أول أمس الأحد، أن وزارتى الشباب والرياضة والتربية أبرمتا اتفاق مشترك للتعاون فى تأهيل ملعب الكشافة وسط بغداد وترميمه ليكون جاهزا لاستقبال الاحداث الرياضية المتنوعة .

كشافات ومرشدات العراق
كشافات ومرشدات العراق

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

الأعلام العراقية خلال الفعاليات
الأعلام العراقية خلال الفعاليات
 
 
قادة الكشافة فى العراق
قادة الكشافة فى العراق

 

جانب من فعاليات الكشافة
جانب من فعاليات الكشافة

 


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