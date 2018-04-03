صور.. قادة الكشافة العراقيون يشاركون بتدريب فى مخيم الحدباء بالموصل







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

استعرض قادة الكشافة العراقيون اليوم الثلاثاء، الاعلام الوطنية خلال تدريبهم فى مخيم الحدباء بالموصل الشمالية، وذلك بمشاركة فرق استطلاع من مختلف أنحاء العراق.

وشارك فى التدريب مختلف أطياف الشعب العراقى ): تركمانيين ويزيدين وصابئة وشيعة وسنة وطائفة الشبك الشيعية ومسيحيين وأكراد، فى إشارة إلى الوحدة الوطنية بين الجماعات الدينية والعرقية.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقى عبد الحسين عبطان ، أكد أول أمس الأحد، أن وزارتى الشباب والرياضة والتربية أبرمتا اتفاق مشترك للتعاون فى تأهيل ملعب الكشافة وسط بغداد وترميمه ليكون جاهزا لاستقبال الاحداث الرياضية المتنوعة .



كشافات ومرشدات العراق



جانب من الفعاليات



الأعلام العراقية خلال الفعاليات



قادة الكشافة فى العراق