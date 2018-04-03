صور..ردم المستنقعات بأرضية مصنع فصل المعادن والاستعداد لافتتاح كوبرى ببلطيم







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية لردم ما تبقى من الجزء الأخير لموقع مصنع فصل وغربلة المعادن من الرمال السوداء، بملاحة منيسى قرية الشهابية .

قال مساعد المحافظ، إنه جار التعامل اليومى والتكيف مع طبيعة التربة بردم البرك والمنخفضات والمستنقعات، فتم تعليتها وتسويتها ودكها لتصبح مهيأة تماماً للإنشاءات المعمارية والهندسية للشركات صاحبة الولاية بالأعمال التنفيذية للمشروعات، مؤكداً أن العمل تطلب جهداً كبيراً، والعمل فى ظروف مناخية متقلبة وأجواء مختلفة تماماً، موضحا أن أرض المشروع أملاك دولة مستردة بقوة القانون.

وأضاف مساعد المحافظ، لـ"اليوم السابع"، أنه تابع على الطبيعة الأعمال الجارية لزرع الأعمدة الكهربائية للإنارة الليلية، أعلى كوبرى الشيخ مبارك العلوى، قبل افتتاحه فى غضون أيام قليلة.

وأكد أن الكوبرى أصبح مؤخراً جاهزا للرصف والتشغيل المرورى، وسوف يتم افتتاحه قبل أعياد شم النسيم المقبلة، والعمل جار على تهيئة الممرات الجانبية والدورانات المرورية، ورصفها ودعمها، بالإضافة إلى وضع العلامات التحزيرية واللوحات الإرشادية .



ردم أرض مصنع فصل الرمل السوداء ببلطيم



الأعمال الجارية لردم المستنقعات



زراع الأعمدة بالطريق الدولي