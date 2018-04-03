صور.. إصلاح خطوط المياه والصرف الصحى بدسوق فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية لإصلاح خطوط المياه والصرف الصحى بدسوق، وإصلاح وتطهير خط الصرف الصحى بشارع الكوم الأحمر، والشوارع الفرعية، وشارع الداودى بحى دحروج، والأعمال الجارية بإصلاح هبوط بندة صرف صحى بقرية العجوزين، على الطريق الرئيسى بالقرب من كوبرى العجوزين، والذى كان يهدد بتعطيل خط الصرف الصحى بالقرية، ويؤثر على سلامة الطريق.

كما تفقد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، حديقة الأسرة والطفولة، للوقوف على مدى الاستعدادات العامة للاحتفال بشم النسيم، مؤكدًا على أنه تم تجهيز وإعداد حدائق المدينة لاستقبال المواطنين .

وقال الحشاش، إنه خاطب شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى لتأمين شواطئ نهر النيل، والمراكب التى تقوم بالرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بشم النسيم، وأنه شكل غرفة عمليات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعمل نوبتجيات طوال الـ 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الربيع لتلقى أية بلاغات، وشكاوى الموطنين طوال اليوم والعمل على حلها فورًا وعلى وجه الخصوص الكهرباء والمياه والصرف الصحى وتقديم الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة بجميع شوارع المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لمركز دسوق ورفع المخلفات من الحدائق والمنتزهات وشواطئ النيل أول بأول .

وأضاف مساعد المحافظ، أنه ألغى إجازات العاملين فى جميع إدارات المرافق بالمدينة: "المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والمواقف ومشروع السرفيس"، وخاطب مأمور قسم شرطة دسوق اتخاذ الاحتياطات الأمنية وتشديد الرقابة على أماكن تجمعات المواطنين وعلى وجه الخصوص حدائق المدينة وشواطئ النيل والعمل على سرعة التصرف فيما يطرأ من وقائع وإحداث طوال فترة الاحتفال، وتم تشكيل لجان لمتابعة الأسواق والمخابز ومحلات الأسماك المملحة، ومحلات الجزارة، على أن تقوم هذه اللجان بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، وذلك لتوفير الخبز طوال اليوم، وتقوم اللجان أيضًا بمراقبة الأسعار ومداومة الرقابة الصحية على محلات الأسماك المملحة، والجزارة، ومضاعفة حصة الدقيق خلال هذا اليوم، وفتح نقاط إسعاف بجميع أنحاء دسوق، وعلى وجه الخصوص بالشوارع التى يتكدس فيها زوار المدينة، وجميع الحدائق وشواطئ النيل.

كما استعدت هيئة السكة الحديد، وشركات الأتوبيس لنقل الركاب من جميع أنحاء المحافظات، الراغبين فى الحضور لمدينة دسوق، وعودتهم لمحافظاتهم بعد انتهاء يوم شم النسيم، وتم وضع مشروع السرفيس بالمدينة فى حالة طوارئ طوال 24 ساعة لمواجهة الزيادة فى عدد زوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الربيع، ووجه بإنشاء نقاط شرطة موزعة بجميع حدائق المدينة، وشواطئ النيل، حفاظا للأمن، وتحسبًا لأى حادث يطرأ أثناء الاحتفالات بعيد الربيع.



إصلاح هبوط بقرية بدسوق



مساعد المحافظ يتابع إصلاح خط صرف صحى بدسوق



مساعد المحافظ يتابع الاستعدادات لعيد الربيع بدسوق



جانب من الاستعداد لعيد الربيع