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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:43 م
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صور.. أعمال نظافة وتمهيد طرق بقرية فلسطين فى الخارجة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:18 م
صور.. أعمال نظافة وتمهيد طرق بقرية فلسطين فى الخارجة بالوادى الجديد تمهيد الطرق


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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بدأت الوحدة المحلية لقرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد أعمال نظافة وإحلال وتطوير، وتمهيد طرق ترابية بالقرية  وشق طريق يؤدى إلى الصرف الصحى.

كما سيتم استكمال أعمال إنارة المقابر وتركيب كشافات إنارة في القرية، وجارى استكمال باقي أعمال إضاءة شوارع القرية مع فريق العمل بالوحدة المحلية.

وقالت سلوى توفيق حجاج رئيس قرية فلسطين فى بيان لها، إن رئاسة القرية تستكمل أعمال خطة التنمية المحلية للقرية، والتى تشمل عددا من المشروعات الخدمية فى قطاعات الطرق وتحسين البيئة والمرافق الخدمية، حيث تم الانتهاء من إنارة الشارع الرئيسي وتركيب أنوار الزينة، وجارى تكملة الإنارة لباقي شوارع القرية، وذلك مع فريق العمل من موظفى وعمال الوحدة المحلية.

 

تسوية الطريق فى اتجاه المقابر
تسوية الطريق فى اتجاه المقابر

جانب من اعمال تمهيد الطرق
جانب من أعمال تمهيد الطرق

رئيس قرية فلسطين تتابع العمل
رئيس قرية فلسطين تتابع العمل

شق طرق ترابية لمجمع القمامة
شق طرق ترابية لمجمع القمامة

معدات الوحدة المحلية
معدات الوحدة المحلية
 
 
 
 

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