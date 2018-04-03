روسيا تخصص مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى اليمن

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أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فى جنيف غينادى جاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو خصصت مليون دولار للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن العام الجاري.

وقال جاتيلوف - فى مؤتمر الدول المانحة لليمن فى جنيف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "تم الاتفاق على تخصيص روسيا مليون دولار لليمن فى إطار برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية الإنسانية لهذا العام".

وعبر جاتيلوف عن قلق موسكو إزاء تدهور الأوضاع فى اليمن، مدينا الهجمات الصاروخية العشوائية من قبل الحوثيين على المناطق المأهولة والبنية التحتية فى الأراضى اليمنية.



وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة اليمنية، وينبغى إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين أينما كانوا، قائلا:" نؤكد على موقفنا المبدئى لوقف سريع للمواجهات فى اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس توافق واسع بين القوى السياسية اليمنية الرئيسية".



وعقدت الأمم المتحدة صباح اليوم مؤتمرا دوليا للمانحين على مستوى رفيع لمساعدة اليمن، يهدف لجمع 2.96 مليار دولار لتمويل برنامج المساعدات الإنسانية للعام 2018 .

والتزمت السعودية والإمارات بالمساهمة بمبلغ 930 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية لدعم اليمن، وسيغطى هذا المبلغ تقريبا ثلث المبلغ اللازم لخطة المساعدات الإنسانية لليمن فى 2018.