دمياط تتأهب لاستقبال مليونى زائر لقضاء شم النسيم بشواطئ رأس البر

دمياط عبده عبد الباري

بدأت محافظة دمياط استعدادتها لاستقبال أكثر من مليونى زائر لقضاء يوم شم النسيم بشواطئ ومتنزهات المحافظة وبخاصة مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة.

وفى هذا السياق ، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ"اليوم السابع"، إنه أصدر توجيهاته إلى الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة الطوارئ الوقائية بمديرية الشئون الصحية على مدار ال 24 ساعة خلال الأيام القادمة ، علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى على أكمل وجه والمرور المستمر على أقسام الطوارئ والمستشفيات، ومضاعفة اطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات .

وأكد المحافظ أنه وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار المديرية فى حملاتها على المنشآت ومصانع الأغذية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين والمستغلين وفقا للقانون، فضلا عن تشديد الرقابة على مصانع ومخازن الأغذية بأطراف المحافظة حتى لا تكون هناك بقعة بعيدة عن الرقابة حماية لصحة وحياة المواطنين.

وقامت مديرية الشئون الصحة بمراجعة استعداداتها لعيد شم النسيم ، واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة خلال تلك الفترة، علاوة على توجيه مراقبة الأغذية لمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع «الفسيخ»، مع ضرورة التحفظ على الأغذية، التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مع تأجيل إجازات مراقبة الأغذية فى الأحوال الطارئة لبعد انتهاء الاحتفالات.

كما ستقوم المديرية برش الحدائق والمنتزهات ضد الحشرات الطائرة ، بداية من فجر السبت المقبل، والاهتمام بنظافة المنتزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب.

وفى السياق ذاته، بدأت مديرية الطب البيطرى بدمياط حملاتها المكثفة على منافذ بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمحفوظة، الفسيخ والرنجة، فى إطار متابعتها للأسواق خلال احتفالات شم النسيم، وذلك للتأكد من صلاحية المعروض بالأسواق حفاظا على سلامة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الأغذية الفاسدة.

وقال الدكتور إيهاب شكرى، مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط، إنه تشكيل لجنة لشن حملات مكثفة على محلات بيع الفسيخ والرنجة وذلك للتأكد من صلاحية المعروض من السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

وتواصل مدينة رأس البر بمحافظة دمياط استعداداتها لاستقبال روادها فى يوم شم النسيم وموسم الصيف .

وقال وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى الغطس والإنقاذ وذلك لتزويد شواطئ المدينة بـ100 رجل إنقاذ مدربين وحاصلين على شهادات معتمدة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، كما تم تزويد إدارة الشاطئ و6 لنش سريع و2 موتوسيكل مائى، بالإضافة إلى وضع عدد 32 برج إنقاذ بطول الشاطئ بعد تسوية الرمال الموجودة على الشاطئ بالكامل.

كما جهزت الوحدة المحلية وبالتعاون مع فرع هيئة الإسعاف بدمياط سيارات الإسعاف، حيث تم تزويد منطقة الشاطئ بـ4 سيارات وتحديد أماكن لتواجدهم بها، بالإضافة إلى وضع 4 خيم للتائهين وعمل صيانات على دورات المياه بطول الشاطئ ، حيث يوجد بالشاطئ 8 دورات مياه رجالى و 8 دورات حريمى بالمجان بطول الشاطئ .

وأكد الشهاوى أنه من المنتظر أن تستقبل شواطئ ومتنزهات المدينة أكثر من مليونى زائر من داخل وخارج المحافظة.

وفى سياق متصل، استعدت مدينة دمياط الجديدة أحد المقاصد السياحية الهامة لإستقبال روادها الذين يفضلون قضاء أعياد شم النسيم بشواطئها ومتنزهاتها .

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة لليوم السابع أن المدينة استعدت جيدا لاستقبال روادها وخاصة زوار الشاطئ و الحديقة المركزية.

وأوضح رجب أن مدينة دمياط الجديدة تتميز عن باقى المدن الجديدة بأن لها امتداد ساحلى، حيث يمتد شاطئها على مسافة 9 ونصف كيلو، حيث تم تمهيد شاطئ سياحى يمتد على مساحه 4 كيلو يقع به 14 منفذ بيع وكافتيريا بامتداد الشاطئ، كما تم إنارة الشاطئ بأكملها وتم تجهيز دورات المياه كما تم التعاقد مع 15 مشرف إنقاذ لمدة ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين، مؤكدا أنه تم توفير كل الامكانيات من أجل راحة المواطنين الوافدين سواء من داخل دمياط أو من خارجه تم إزالة الكثبان كما تم إزالة الرملية وصيانة دورات المياه وادشاش الاستحمام بطول الشاطئ، كما تم تفقد الكافتيريات للتأكد من استعدادها لهذا اليوم كما تم تجهيز إسعاف مجهز وتخصيص مركز لتجميع الاطفال التائهين، كما تم التنسيق مع الحماية المدنية والمرور والأمن لتأمين يوم شم النسيم ومن المتوقع استقبال 200 ألف شخص لقضاء يوم يبدأ من شروق الشمس وحتى الغروب.

أما فيما يخص استعدادات الحديقة المركزية فأكد رجب أن الحديقة تقع فى مقدمة المدينة على مساحة 55 فدان معظمها مسطحات خضراء وتم صيانة كافة الألعاب ومن المنتظر أن تستقبل الحديقة 50 الف زائر مثل العام الماضي.