خروج 4 حافلات تقل مسلحى "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس

خروج 4 حافلات تقل مسلحى "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلسالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:36 م
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
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أفادت مصادر محلية سورية اليوم الثلاثاء، بخروج أربع حافلات تقل مسلحى "جيش الإسلام" من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، تمهيدا لرحيلهم إلى جرابلس فى ريف حلب شمالى سوريا.
وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) إن 21 حافلة تقل 1130 شخصا غادروا دوما أمس حيث شكلوا الدفعة الأولى من مسلحى "جيش الإسلام" وعائلاتهم، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر السورى وبعد الخضوع للتفتيش، منعا لتهريب أى مختطفين أو أى عبوات ناسفة أو قنابل.
ومن جانبه، أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يورى يفتوشينكو، أن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر، مشيرا إلى مغادرة أكثر من 2000 شخص للمدينة حتى الآن.
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