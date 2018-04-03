خادم الحرمين الشريفين يؤكد لترامب موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية







(أ ف ب)

جدد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى دونالد موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان اتصل بترامب وبحث معه "العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فى مقدمتها التطورات الأخيرة فى فلسطين".

وأضافت أن الملك أكد للرئيس الأمريكى ضرورة "تحريك مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط ضمن جهود دولية"، بعد أيام من مقتل 17 فلسطينيا بنيران إسرائيلية داخل المنطقة الحدودية فى غزة.

وشدد الملك سلمان على "مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".