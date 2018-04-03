تعرف على محطة طاقة الرياح الجديدة جنوب غرب رأس غارب فى 7 معلومات

تعرف على محطة طاقة الرياح الجديدة جنوب غرب رأس غارب فى 7 معلوماتالثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:55 ص
محطة طاقة رياح ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
وافقت اللجنة الوزاية الاقتصادية، على تنفيذ محطة رياح جديدة، بمنطقة جنوب غرب مدينة رأس غارب، "اليوم السابع" يرصد 7 معلومات عن تلك المحطة قبل إنشائها .
1- يتم إنشاء المحطة د بالمشاركة بين وزارة الكهرباء وتحالف شركات " ENGIE – ORAScom– TOYOTA TSSUSHO .
2- يتم تنفيذ المحطة بقدرة 500 ميجا وات .
3- يتم إنشاء المحطة فى صحراء منطقة شقير جنوب عرب رأس غارب.
4- تضم المحطة أكثر من 200 تربينة " مراوح رياح ".
5- الهدف من المحطة تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التى تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2020.
6- حددت الطاقة الجديدة والمتجددة موقع المحطة داخل نطاق منطقة المحطات المختلفة التى تبلغ مساحتها 70 كيلو متر فى 10 كيلو متر جنوب غرب مصر.
7- تم تحديد مكان المحطة نسبة لسرعة الرياح هناك التى تساعد على توليد الطاقة .
إضافة تعليق
صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين
فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة