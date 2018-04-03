تعرف على محطة طاقة الرياح الجديدة جنوب غرب رأس غارب فى 7 معلومات







البحر الأحمر - عماد عرفة

وافقت اللجنة الوزاية الاقتصادية، على تنفيذ محطة رياح جديدة، بمنطقة جنوب غرب مدينة رأس غارب، "اليوم السابع" يرصد 7 معلومات عن تلك المحطة قبل إنشائها .

1- يتم إنشاء المحطة د بالمشاركة بين وزارة الكهرباء وتحالف شركات " ENGIE – ORAScom– TOYOTA TSSUSHO .

2- يتم تنفيذ المحطة بقدرة 500 ميجا وات .

3- يتم إنشاء المحطة فى صحراء منطقة شقير جنوب عرب رأس غارب.

4- تضم المحطة أكثر من 200 تربينة " مراوح رياح ".

5- الهدف من المحطة تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التى تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2020.

6- حددت الطاقة الجديدة والمتجددة موقع المحطة داخل نطاق منطقة المحطات المختلفة التى تبلغ مساحتها 70 كيلو متر فى 10 كيلو متر جنوب غرب مصر.

7- تم تحديد مكان المحطة نسبة لسرعة الرياح هناك التى تساعد على توليد الطاقة .