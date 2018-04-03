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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:55 ص
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تعرف على محطة طاقة الرياح الجديدة جنوب غرب رأس غارب فى 7 معلومات

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:55 ص
تعرف على محطة طاقة الرياح الجديدة جنوب غرب رأس غارب فى 7 معلومات محطة طاقة رياح ارشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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وافقت اللجنة الوزاية الاقتصادية، على تنفيذ محطة رياح جديدة، بمنطقة جنوب غرب مدينة رأس غارب،  "اليوم السابع" يرصد 7 معلومات عن تلك المحطة قبل إنشائها  .
 
1- يتم إنشاء المحطة د بالمشاركة بين وزارة الكهرباء وتحالف شركات " ENGIE – ORAScom– TOYOTA TSSUSHO .
 
2- يتم تنفيذ المحطة بقدرة 500 ميجا وات .
 
3- يتم إنشاء المحطة فى صحراء منطقة شقير جنوب عرب رأس غارب. 
 
4- تضم المحطة أكثر من 200 تربينة " مراوح رياح ".
 
5-  الهدف من المحطة تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التى تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2020.
 
6- حددت الطاقة الجديدة والمتجددة موقع المحطة داخل نطاق منطقة المحطات المختلفة التى تبلغ مساحتها 70 كيلو متر فى 10 كيلو متر جنوب غرب مصر. 
 
7- تم تحديد مكان المحطة نسبة لسرعة الرياح هناك التى تساعد على توليد الطاقة .
 
 

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