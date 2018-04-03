تعرف على أخر تغريدة للسفير السعودى الجديد قبل توليه منصبه بالقاهرة







كتب – محمود محيى

رصد "اليوم السابع" أخر تدوينة كتبها السفير السعودى الجديد أسامة نقلى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ حوالى 20 ساعة، والتى تضمنت تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال نقلى فى تغريدته: "خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الثقة الغالية التى أولاها له شعب مصر الشقيق بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية".

وكان قد شغل نقلى منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون الدبلوماسية العامة، وشغل منصب مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة.

جدير بالذكر، أن نقلى نشط بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى، ومعروف فى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما يعد صوتا قويا مدافعا عن المملكة ومواقفها ومصالحها، فى كل الملفات والتطورات من خلال تغريدات على صفحته على موقع تويتر، أو من خلال تصريحات فى وسائل الإعلام الدولية.