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المرصد السورى: تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وداعش فى البوكمال

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:28 ص
المرصد السورى: تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وداعش فى البوكمال جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش فى مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.

وأشار المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يقرب من 400 مقاتل من تنظيم داعش فى مدينة البوكمال عبروا فى مجموعات من منطقة الشعفة بشرق الفرات تحت غطاء من القصف المكثف من قبلها إلى غرب الفرات واشتبكوا مع القوات النظامية والمقاتلين الموالين لها.

 

 


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