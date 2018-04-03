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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:05 م
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اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى تعقد اجتماعها الـ 12 غدا بالقاهرة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:35 م
اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى تعقد اجتماعها الـ 12 غدا بالقاهرة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية


(أ ش أ)
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تعقد اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى، غدا الأربعاء، اجتماعها الثانى عشر، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وممثلو الدول الأعضاء بالجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وصرحت السفيرة أبو غزالة بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الحادى عشر للجنة، بالإضافة إلى مناقشة واقع الإعلام الإلكترونى فى المنطقة وكذلك تطوير الموقع الإلكترونى للجنة والتفاصيل الفنية الخاصة به.

وأوضحت أن النتائج التى ستصدر عن الاجتماع سترفع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربى المقرر عقدها فى مايو المقبل؛ لمناقشتها ورفعها لاحقًا إلى مجلس وزراء الإعلام للاعتماد والعمل بها.

يشار إلى أن اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى من اللجان المتخصصة التى تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب وتم إنشاؤها عام 2007 بناء على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته العادية الأربعين.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين من كل عام فى إحدى الدول الأعضاء أو بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويتكون أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال الإعلام الإلكترونى فى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام اللجنة التباحث فيما يتعلق بواقع الإعلام الإلكترونى فى المنطقة وسبل تطويره.

 


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