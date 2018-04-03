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الخارجية الفرنسية: ندعم قوات سوريا الديمقراطية فى حربها ضد "داعش"

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:32 ص
الخارجية الفرنسية: ندعم قوات سوريا الديمقراطية فى حربها ضد "داعش" الأوضاع فى سوريا - صورة أرشيفية





كتبت: إنجى مجدى
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تقدم الدعم إلى قوات سوريا الديمقراطية فى حربها ضد تنظيم داعش.


وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، تشيد فرنسا بالتزام قوات سوريا الديمقراطية وبالإنجازات التى أحرزتها فى سعيها إلى مكافحة الإرهاب. وستواصل فرنسا خوض هذا النضال المشترك ولا تنوى قيادة عمليات عسكرية جديدة فى شمال سوريا خارج العمليات التى تقوم بها فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش.

وتعمل فرنسا على إرساء الاستقرار فى المناطق المحررة من قضبة تنظيم داعش فى شمال سوريا وعلى تعزيز الحوكمة الشاملة التى تضمن تمثيل جميع سكان المنطقة.


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