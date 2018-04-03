الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 3 مليارات دولار لإغاثة اليمن







(أ ف ب)

طلبت الأمم المتحدة من المانحين، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مليارات دولار تقريبا لإغاثة نحو 13 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة فى اليمن الذى تمزقه الحرب.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة نداء التمويل فى مؤتمر فى جنيف يهدف لجمع 2.96 مليار دولار (2.4 مليار يورو) لليمن هذا العام.

والعام الماضى ناشدت الامم المتحدة أعضاءها جمع 2,5 مليار دولار لليمن تم تجمع 73% منها. لكن الأزمة الانسانية تفاقمت فى دولة تشهد منذ 2015 تدخلا عسكريا بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة وبهدف إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى السلطة.