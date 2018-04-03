إيقاف وكيل تموين الدقهلية عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب مخالفات مالية

إيقاف وكيل تموين الدقهلية عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب مخالفات ماليةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:31 م
اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة الدقهلية
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قال اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة الدقهلية، إن الدكتور على مصيلحى وزير التجارة والتموين أصدر قرار بإيقاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية وإحالته للتحقيق.
وأكد شلتوت فى تصريحات له، أنه تم وصول فاكس من وزارة التموين إلى ديوان عام المحافظة، موضحا أن الإيقاف بسبب مخالفات مالية، نتيجة عدد من الشكاوى والتى تم فحصها، وتبين وجود مخالفات.
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