وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل بالتعليم الفنى







جنوب سيناء- فايزة مرسال

شدد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على منع دخول التليفونات المحمولة فى محيط لجان الامتحانات سواء للملاحظين أو الطلاب وحذر الطلاب من دخول لجان الامتحانات بالتليفونات المحمولة الذى قد يعرضهم للمسائلة القانونية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لجان امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفنى حيث تفقد عقل لجان امتحانات النقل بمدارس" الصناعات الثانوية- والفندقية الثانوية- التجارة الثانوية بنين" بطور سيناء برفقته على حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية وهانم على السيد مديرة التعليم الفنى.

وقد طلب عقل من الملاحظين التوقيع ثلاثيا على ورقة الاجابة وطالب مديرى لجان الامتحانات التصحيح ورصد الدرجات يوميا علاوة على التأكد من نسبة الـ10%، وعلى هامش تفقد لجان الامتحانات تفقد عقل الفرن الدوار بالمدرسة الفندقية برفقته عادل مرسى مدير المدرسة وأعلن عن مشاركة منتجات الفرن الدوار فى معرض "أهلا رمضان" بطور سيناء وشرم الشيخ.











