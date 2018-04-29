وصول إيناس عبد الدايم لقصر ثقافة الفيوم لحضور مسرحية "قواعد العشق الأربعون"الأحد، 29 أبريل 2018 10:09 م
وزيرة الثقافة فى الفيوم
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وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، إلى قصر ثقافة الفيوم لحضور عرض مسرحية "قواعد العشق الأربعون" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح التى بدأت منذ قليل بالمسرح الكبير بقصر الثقافة.
وقالت الوزيرة إن هذه الزيارات فى إطار تفعيل الأنشطة بقصور الثقافة بالمحافظات، لافتة إلى أن قصر ثقافة الفيوم سيشهد فى الفترة المقبلة الكثير من العروض الفنية المميزة التى لاقت قبولا كبيرا.
وعن قواعد العشق الأربعون، قالت وزيرة الثقافة، إنها من الأعمال المسرحية الرائعة التى تؤدى رسالة وتشهد نجاحا وإقبالا من الجمهور.
ويعد العرض المسرحي، ترجمة فعلية لرواية (قواعد العشق الأربعون)، للكاتبة إليف شافاق، من إخراج المخرج عادل حسان، والمخرج المنفذ حازم الكفراوى.
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