وزير خارجية فرنسا يكشف عن مساعدات لمصر قريبًا







كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إن مصر بلد صديق وشريك لفرنسا خاصة أن المنطقة تمر بتوترات، مؤكدا أن تأثير الدبلوماسية المصرية لإرساء الهدوء والأمن والاستقرار أمر هام.

وأوضح الوزير الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بمقر الوزارة، مساء الأحد، أن بلاده قدمت 150 مليون يورو خلال عام 2017 ولأنها بصدد تقديم مساعدات لمصر قريبا فى القطاع الصحى، موضحا أنه سيزور ورشة المتحف المصرى الكبير.

وفى سياق آخر، أكد وزير خارجية فرنسا أنه تم التباحث مع شكرى الأزمة السورية عقب الهجوم الكيماوى الأخير فى دوما، موضحا أن توجيه فرنسا للضربة ضد النظام السورى استهدفت بعض الأهداف المرتبطة بالجهاز الكيماوى فى سوريا.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسى ماكرون أعلن أن بلاده لن تسمح باستخدام السلاح الكيميائى، مؤكدا أن الضربة الفرنسية لم تكن إعلانا للحرب على أى طرف كان.

وأكد أنه تم التباحث لإطلاق العملية السياسية فى سوريا والوصول لوقف إطلاق النار ، مشددا على أهمية أن تظل سوريا موحدة.

وحول ليبيا، شدد على أهمية المضى قدما فى العملية السياسية بحسب خارطة المبعوث الخاص الى ليبيا غسان سلامة، لافتا إلى أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا خلال العام الجارى.

وبشأن غزة، ثال إنه تم التشاور مع الجانب المصرى حول الأوضاع فى غزة والأراضى المحتلة، موضحا أن زيارته هى الأولى بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة.