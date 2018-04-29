وزير خارجية فرنسا: الضربة العسكرية لسوريا تمت استنادا لأدلة - صور

وزير خارجية فرنسا: الضربة العسكرية لسوريا تمت استنادا لأدلة - صورالأحد، 29 أبريل 2018 05:49 م
وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إن هناك مشروع قرار أممى فى أبريل الماضى أمام مجلس الأمن للمطالبة بإرسال فورى لبعثة إلى دوما للتعرف على المسئول عن الضربة الكيميائية فى سوريا، موضحا أن البعثة كان من المفترض أن تذهب 10 أبريل الجارى، مؤكدا أن روسيا مارست الفيتو وتسبب ذلك فى منع وصول البعثة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن الأمم المتحدة شددت على ضرورة تفكيك السلاح الكيميائى فى سوريا، مشيرا لوجود أدلة لوجود هجوم كيميائى كبير فى سوريا.
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