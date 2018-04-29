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وزير الإعلام السودانى: المهرجان العربى للإذاعة بتونس فرصة لتأكيد عروبة القدس

الأحد، 29 أبريل 2018 07:08 ص
وزير الإعلام السودانى: المهرجان العربى للإذاعة بتونس فرصة لتأكيد عروبة القدس أحمد بلال عثمان نائب رئيس الوزراء السودانى، ووزير الإعلام


تونس أ ش أ
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ثمن الدكتور أحمد بلال عثمان نائب رئيس الوزراء السودانى، ووزير الإعلام اتخاذ المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس قضية "نصرة القدس العربية" شعارا له، واصفا المهرجان الذى ينظمه اتحاد الإذاعات العربية بالعاصمة التونسية بالتظاهرة الإعلامية العربية.

وقال وزير الإعلام السودانى فى تصريح صحفى على هامش المهرجان :"نعتبر أن هذه المناسبة فرصة لالتقاء قيادات الإعلام العربى و"التمترس" حول القضية المركزية التى تهم كل العرب، ألا وهى تأكيد عروبة القدس".

وأضاف أن "هذا الحضور الضخم الذى ضم لسان العرب ناجح بكل المعايير" لافتا إلى أن السودان من بين المؤسسين لاتحاد الإذاعات العربية، حيث تم تدشينه بقرار من جامعة الدول العربية فى الخرطوم عام ١٩٥٥ ليبدأ مباشرة مهامه فى عام ١٩٦٩ متخذا من العاصمة التونسية مقرا له.

وأكد أن العام المقبل سيشهد مرور خمسين عاما على تأسيس اتحاد الإذاعات العربية، وأن الخرطوم ستقيم احتفالا كبيرا فى اليوبيل الذهبى للاتحاد . مشيرا إلى أن المشاركة السودانية ظلت منتظمة طوال السنوات الماضية على كل المستويات الإعلامية العامة والخاصة والإذاعية والتليفزيونية.

وانطلق المهرجان العربى للإذاعة والتلفزيون مساء الخميس الماضى من المدينة الثقافية التونسية الجديدة، ولمدة 3 أيام تحت إشراف اتحاد الإذاعات العربية، وبالتعاون مع الإذاعة والتلفزيون التونسية، وبشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".

 


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