"وادى النيل" تضاعف رحلاتها النيلية بين مصر والسودان خلال رمضان

"وادى النيل" تضاعف رحلاتها النيلية بين مصر والسودان خلال رمضانالأحد، 29 أبريل 2018 04:00 ص
رحلات نيليه
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أعلنت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بين مصر والسودان، عن زيادة عدد رحلاتها النيلية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال عادل النور، رئيس الجالية السودانية بمحافظة أسوان، إن الهيئة أعلنت عن رحلة إضافية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة المسافرين بين مصر والسودان عبر نهر النيل، بين مينائى السد العالى بأسوان جنوب مصر، ووادى حلفا شمال السودان.
وأضاف رئيس الجالية السودانية، لـ"اليوم السابع"، أن الرحلة الإضافية مقرر تشغيلها ابتداءً من يوم الخميس 10 مايو المقبل من ميناء السد العالى، والعودة من ميناء حلفا يوم الجمعة 11 مايو، وتستمر أسبوعياً على مدار يومى الخميس والجمعة.
وأوضح "النور"، بأن الرحلة الأساسية فى مواعيدها المعروفة، قيام من أسوان الأحد من كل أسبوع، والعودة من حلفا الثلاثاء من كل أسبوع أيضا.
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