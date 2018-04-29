محافظ الدقهلية: إقامة مشروعات بالتعاون مع "الرى" بتكلفة 200 مليون جنيه

الدقهلية ـ محمد حيزة

قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، هناك جهود كبيرة تقام بالتنسيق مع وزارة الرى، ومشاريع كبيرة مشرفة، ولاقت نجاحا كبيرا جدا، وذلك للتيسير على المواطنين فى الكثير من الأمور. وأكد أن تكلفة المشاريع بالتعاون مع وزارة الرى تزيد عن 200 مليون جنيه.

وأضاف الشعراوى فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، من أهم المشاريع محطة الطلمبات 2 والتى تغذى منطقة قلابشو والحفير والجبل بالمياه، وأيضا كوبرى الدراسات الملاحى الذى يفتتح عند مرور الكبارى والسفن الشراعية، للسماح بالسياحة النيلنة، وتدبيش ترعة المنصورية.