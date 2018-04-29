مايو المقبل..وزير الصناعة الروسى يزور القاهرة لإنشاء منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد







بورسعيد - محمد فرج

إستقبل السيد اللواء بحرى عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، جيورجى كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، والوفد المرافق له، لإجراء المشاورات النهائية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد .

وخلال الإجتماع إتفق الطرفان على مراجعة كافة البنود المتعلقة بالإتفاق وتسهيل كافة الإجراءات التى من شأنها الوصول إلى الإتفاق النهائى للمنطقة الصناعية الروسية، على أن يصل القاهرة وفد رفيع المستوى منتصف مايو القادم، لعقد ورش عمل لإنهاء كافة مناقشات التعاقد مع المطور الروسى لإقامة المنطقة الروسية، ووضع الإجراءات النهائية التى من شأنها الوصول إلى التصور النهائى للمنطقة الصناعية الروسية .

وقال درويش خلال تصريحات صحفية، أن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5.25 كيلو متر مربع، وأنها تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية بالبلاد .

وفى نهاية الإجتماع، قام السيد جيورجى كالامانوف بإهداء اللواء عبدالقادر درويش درع التمثيل التجارى لروسيا الإتحادية بجمهورية مصر العربية، والتى تمثل عمق العلاقات الثنائية للتعاون التجارى والصناعى بين البلدين .