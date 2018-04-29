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مؤسسة حقوقية تونسية ترصد مخالفات فى تصويت العسكريين بانتخابات البلدية

الأحد، 29 أبريل 2018 04:38 م
مؤسسة حقوقية تونسية ترصد مخالفات فى تصويت العسكريين بانتخابات البلدية انتخابات تونس


كتبت آمال رسلان
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أصدرت جمعية عتيد المدنية تقريرا أوليا عن انطلاق عملية تصويت الامنيين والعسكريين فى انتخابات البلدية اليوم الأحد أوردت فيه عددا من ملاحظات واخلالات تم رصدها حتى منتصف اليوم، حيث رصدت عدم السماح للملاحظين بالقيام بدورهم بساحات مراكز الاقتراع وتواجد ممثل إحدى القائمات المترشحة فى مركز الاقتراع.

 

وانطلقت عملية تصويت الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح بحضور ملاحظى الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" الذين بلغ عددهم حوالى 300 ملاحظ وملاحظة موزعين فى جميع مراكز الاقتراع وخاصة فى البلديات الكبرى والبلديات المحدثة مع تغطية كاملة جميع بلديات دائرة اريانة وجربة.

 

 وقالت الجمعية إنها لاحظت انطلاق العملية الانتخابية دون تأخير على الساعة 8 صباحا، وتوفير التجهيزات فى كل مراكز الاقتراع، وتوفر العدد اللازم من اعضاء المكاتب من 3 الى 5 اعضاء، إلا أنه كان هناك غياب الاشارات الدالة على المراكز الاقتراع فى قصرين المدينة وحى النور، وعدم السماح للملاحظين القيام بدورهم بساحة مراكز الاقتراع مثل المنستير وخنيس وجمال وقصيبة المديونى والكاف والجريصة وباجة .

 

كما رصدت منع ملاحظة من الدخول الى مكتب الاقتراع قبل الساعة الثامنة مما منعهم من متابعة اجراءات ما قبل الاقتراع والتثبت من الصندوق فارغا قبل غلقه مثال بلدية باجة وقبلاط  وزهرة مداين، و منع ملاحظى بقصيبة المديونى من دخول مكتب الاقتراع بسبب انه يحمل شارة صادرة فى 2017 رغم صلاحيتها، وقال بيان المؤسسة أن موقع الخلوة غير مناسب ويوجد قرب نافذة مما يمس من مبدأ سرية الانتخاب فى تطاوين المدينة.

 


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