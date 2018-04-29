ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالقليوبيةالأحد، 29 أبريل 2018 03:37 م
مواشى - أرشيفية
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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع أمن القليوبية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الماشية، وتم التحفظ على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت معلومات قد وردت لأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية بقيام كل من "عمرو. و" 28 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى 11 قضية، و"محمد. ر" 24 سنة، عامل، و"حميد. س" 24 سنة، عامل، و"عبد الله. م" 36 سنة، مسجل شقى خطر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الماشية، وتم عرض المعلومات على اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وتم التنسيق مع اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وأجهزة البحث الجنائى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى وبحوزتهما (بندقية آلية و25 طلقة نارية لذات العيار، بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة دراجة نارية و7 حوادث سرقة ماشية والشروع فى قتل مُدرس وإصابته بعيار نارى بالصدر بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان.
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