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صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره القبرصى العلاقات الثنائية

الأحد، 29 أبريل 2018 08:09 م
صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره القبرصى العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودى مع نظيره القبرصى


(أ ش أ) تصوير وكالات
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، خلال لقائه اليوم الأحد، وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وأكد الجبير - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة تقدر مواقف قبرص فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المنطقة.

وأضاف الجبير أن " المملكة تقدر موقف قبرص البناء فى الاتحاد الأوروبي، وجهودها فى السعى لتحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية ".

من جانبه، قال وزير خارجية قبرص: " تجمعنا بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ونتطلع لتطويرها حيث ستفتتح جمهورية قبرص سفارتها فى المملكة قريباً، كما ستفتتح المملكة العربية السعودية كذلك سفارة فى بلادنا".

وفى ذات السياق، استقبل الجبير فى مكتبه بديوان الوزارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.

الجبير ونيكوس خريستودوليديس
الجبير ونيكوس خريستودوليديس

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي
وزير الخارجية السعودي ونظيره القبرصي

 

وزير الخارجية القبرصي
وزير الخارجية القبرصي

 


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