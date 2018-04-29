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صور.. مركز دندرة الثقافى بالأقصر يقيم حفل لتدشين مبادرة "الوقت حياة"

الأحد، 29 أبريل 2018 10:09 ص
صور.. مركز دندرة الثقافى بالأقصر يقيم حفل لتدشين مبادرة "الوقت حياة" حفل تدشين مبادرة الوقت حياة


الأقصر – أحمد مرعى
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أقام مركز دندرة الثقافى حفل تدشين مبادرة الوقت حياة، بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر وبحضور مجتمعى، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بقيمة الوقت وإكتساب مهارة إدارة الوقت.

تأتى المبادرة بشراكة جامعة جنوب الوادى، ومكتبة مصر العامة، ونادى المرأة والمجلس القومى للمرأة ومجمع إعلام الأقصر، ومدربين مركز دندرة الثقافى المعتمدين لدى مايكروسوفت، وسوف تقام فعاليات المبادرة فى كل محافظة الأقصر.

وتحدث خلال فعاليات الإحتفالية بالتدشين من الشركاء والحضور، وهم كل من الدكتور أحمد جمال عيد عن جامعة جنوب الوادى فرع الأقصر، وأمانى مدنى عن المجلس القومى للمرأة، ومحمد عباس مدير عام مكتبة مصر  العامة، ومحمود نجم الدين مدير مجمع أعلام الأقصر، وشافية أحمد رئيس نادى المرأة بثقافة الأقصر، والأب رويس عبد الملاك راعى كنيسة العذراء بالعديسات.

ومن ناحيته أكد محمد سيد المنسق الإعلامى لمركز دندرة الثقافى، أن المبادرة تأتى ضمن مخرجات المنتدى الاقتصادى، والذى عقد بدندرة تحت عنوان وقتى رأس مالى، ويأتى فى إطار رؤية مركز دندرة التى تقول بأن الإنسان هو مادة وموضوع عملية التنمية المستدامة وتأتى فى إطار إهتمام مركز دندرة بثقافة احترام وإدارة الوقت.

 

مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة (1)
مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة

 

مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة (2)
مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة 

 

مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة (3)
مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة 

 

مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة (4)
مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة

 

مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة (5)
مركز دندرة الثقافي يقيم حفل لتدشين مبادرة الوقت حياة

 


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