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صور.. سمير عارف رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان وعبد ربه وسطان وكيلين

الأحد، 29 أبريل 2018 03:51 م
صور.. سمير عارف رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان وعبد ربه وسطان وكيلين اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان


الشرقية - فتحية الديب
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بدأت، منذ قليل، فاعليات الجلسة الأولى، لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس عبد المنصف الرفاعى، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ونائبه أحمد عبد المولى.

 

وتم التصويت بأغلبية الحضور لاختيار المهندس" سمير عارف" رئيسا لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمود سلطان، والمحامى أحمد عبد ربه، وكيلين له.

 

وكان جهاز مدينة العاشر، قد أعلن أمس، التشكيل النهائى لمجلس أمناء المدينة، بناء على قرار وزارى من وزير الإسكان والتعمير، وجاء التشكيل النهائى بعد إعلان أسماء 9 أعضاء من أهالى المدينة "المجتمع المدنى" من خلال القرعة العلنية، وهم كل من.

"شريف فوزى خميس" و" أحمد عبد ربه السيد" و"سعيد عزت الأهوانى" و"هانى نجاح عبد الحميد" و"أمانى عبد الحافظ" و"سناء أبوسمرة" و"عاطف محفوظ وهيب" و"محمد سامى الهلالى" وصبرى جبالى عبد الجواد".

 

فيما قد وافقت اللجنة الأسبوع الماضى، على الأعضاء الستة من المستثمرين وهم كل من الدكتور "سمير عزت إسماعيل محمد عارف" رئيس مجلس جمعية المستثمرين بالعاشر، من رمضان، والمهندس "محمود أحمد مصطفى سلطان" أمين الصندوق بالجمعية، والدكتور "محمد عبد العال" عضو مجلس الجمعية والمهندس "سامى عبد العزيز نصر الله" عضو الجمعية العمومية، والمهندس "وهبة يوسف محمد شحاتة الجمل" رئيس اللجنة الرياضية بجمعية المستثمرين، و" عمر السيد محمد الفندي" عضو مجلس الجمعية، بعد أن تم ترشيحهم من جمعية المستثمرين بالعاشر.

 

وكان جهاز العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عادل النجار، قد أعلن فى فبراير الماضى، فتح باب التقدم للترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة العاشر، لاتخاذ إجراءات تشكيل المجلس الجديد لانتهاء مدة المجلس السابق.

 

يذكر أن مجلس أمناء العاشر من رمضان، يتكون من 15 عضو، 6 من المستثمرين و9 عن الأهالى بالمدينة، ومن المقرر عقد إجتماع للمجلس لإختيار رئيس مجلس الأمناء و2 من نوابه.

 

الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان (1)
الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان

 

الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان (2)
الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان

 

الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان (3)
الجلسة الأولى لمجلس أمناء العاشر من رمضان

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