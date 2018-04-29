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صور.. انطلاق قمة الكونغو برازافيل حول المناخ بمشاركة ملك المغرب

الأحد، 29 أبريل 2018 10:16 م
صور.. انطلاق قمة الكونغو برازافيل حول المناخ بمشاركة ملك المغرب الملك محمد السادس ملك المغرب


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلقت أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بمشاركة الملك محمد السادس ملك المغرب، فى الكونغو البرازافيل .

وذكر راديو "فرنسا الدولى"، أن هذه القمة تهدف لحشد المانحين الدوليين لتشغيل هذا الصندوق الأزرق من أجل الحفاظ على الرئة الإيكولوجية الثانية للكوكب.. مضيفا أن هذه القمة تأتى بعد مرور عام ونصف العام على إطلاق مبادرة الصندوق الأزرق من قبل الكونغو بمناسبة المؤتمر الـ 22 للأطراف فى اتفاقية الامم المتحدة بشأن التغيير المناخى (كوب 22) بمدينة مراكش المغربية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الصندوق من قبل 12 دولة فى مارس عام 2017 على الأراضى الكونغولية.

وأوضح الراديو أن 12 رئيس دولة، على الأقل سيشاركون فى هذه القمة حيث وصل إلى العاصمة "برازافيل" 7 رؤساء ومن المقرر أن يتوافد البعض الآخر قبل افتتاح القمة بقليل.

ومن المقرر أن يتبنى هؤلاء القادة موقف مشترك للحفاظ على البيئة وأيضا تحديد ما يسمى تكامل التنمية وتعبئة التمويل من الجهات المانحة لتحقيقها، كما تشمل مشاريع  الصندوق الأزرق إدخال تحسينات على الممرات المائية وإنشاء السدود الكهرمائية الصغيرة وتقوية نظم الرى وتطوير الصيد.

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

 

رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو
رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو

 

عاهل المغرب الملك محمد السادس
عاهل المغرب الملك محمد السادس

 


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